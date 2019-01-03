/ Матпомощь пострадавшим магнитогорцам уже начали выплачивать

Каждого гражданина индивидуально пригласят для получения средств.

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске сегодня уже начали выплачивать материальную помощь. Каждого гражданина, которому полагается выплата, ждет индивидуальное приглашение.

Напомним, что сегодня были установлены размеры выплат людям, которые получили телесные повреждения при ЧС, а также выплаты тем, кто лишился имущества первой необходимости. Каждому пострадавшему также полагается единоразовая выплата. На похороны погибших, правительство также выделяет матпомощь.

Отметим, что люди, которые потеряли свое жилье, будут им обеспечены.