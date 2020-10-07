В Магнитогорске жильцов сгоревшего дома направили в пункт временного размещения

Людям предоставят возможность забрать личные вещи из оставленных квартир.

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В Магнитогорске жителей дома № 27 по улице Пионерская направили в пункт временного размещения. Ночью 7 октября 2020 года дом охватило пламя, после чего из него было эвакуировано 44 человека, в том числе восемь детей.

«Сегодня утром был развернут оперативный штаб в школе № 21. После того, как мы объявили, что там находится оперштаб, подходили еще люди. Подробностей о повреждениях дома еще нет, как и причин возгорания, на месте работают специалисты. Для жильцов было организовано горячее питание: завтрак и обед. Сейчас их определили в пункт временного размещения по адресу: улица Грязнова, дом № 51. Туда мы доставили 57 человек», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главы города Максим Москалев.

Для того, чтобы жители дома безопасно смогли забрать личные вещи, будет организовано сопровождение специалистами.

«7 октября 2020 года с 16:00 до 18:00, а также 8 октября 2020 года с 10:00 до 12:00 можно забрать все необходимые личные вещи из квартир в сопровождении сотрудников МЧС. Подойти можно только в строго обозначенное время, так как жилой дом отключен от коммуникаций и проводится обследование по оценке его состояния на предмет повреждений», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило от очевидцев ночью 7 октября 2020 года. Пламя охватило 540 квадратных метров кровли, жильцов дома пришлось эвакуировать.

По факту происшествия прокуратура Челябинской области начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения противопожарного законодательства и соблюдения прав пострадавших от возгорания граждан.