«Здесь нет темы для обсуждения»: Песков о версии теракта в Магнитогорске

Кремль опроверг выдвинутую журналистами теорию.

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В средствах массовой информации сегодня, 27 декабря, появилась информация о том, что причиной взрыва дома в Магнитогорске год назад стал теракт. Данную информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА-Новости.

«Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, что трагедия произошла в Магнитогорске 31 декабря 2019 года в 06:02 в доме № 164 по улице Карла Маркса. В результате взрыва обрушился подъезд № 7, из-под завалов которого извлекли 6 детей, 12 мужчин и 20 женщин.