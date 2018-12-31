/ МЧС опубликовало список 35 человек, не вышедших на связь

Их просят позвонить по телефонам 01, 101 или по телефонам «горячей линии» 8−800−775−17−17 и8−351−239−99−99.

МЧС по Челябинской области опубликовало список жильцов обрушившегося в Магнитогорске дома, так и не вышедших на связь. На данный момент как без вести пропавшие числятся 35 человек.

Всех этих людей просят связаться с МЧС по телефонам 01, 101 или по телефонам «горячей линии» 8−800−775−17−17 и 8−351−239−99−99.

Отметим, на данный момент на месте ЧП все еще ведутся работы. Там — кинологические расчеты, аэромобильные группировки и специалисты отрядов «Центроспас» и «Лидер». Осложняет работу то, что часть здания может обрушиться.

Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация. Очень аккуратно приходится работать техникой, так как существует угроза обрушения стены. — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

На данный момент известно, что:

всего было разрушено 26 квартир, в которых проживало 46 человек;

4 человека погибло, 5 спасены (в том числе 1 ребёнок), все были доставлены в медицинские учреждения;

проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек;

на месте ЧС работы по разбору завалов выполняются в две смены (по четыре часа);

в настоящее время на месте работает 575 человек, 123 единицы техники, в том числе от МЧС — 246 человек, 44 единицы техники.

Отметим, МЧС запустило горячую линию для пострадавших и их семей. Связаться с ними можно по телефону: 8 (351) 239-99-99.

Тажке звонки принимаются по телефону федеральной горячей линии: 8−800−775−17−17.