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сегодня в 16:34
Взрыв в Магнитогорске: что уже известно о страшной трагедии
По официальным данным сейчас известно о 4 погибших. Редакция «Первого областного» приносит свои соболезнования близким.
/ Взрыв в Магнитогорске: что уже известно о страшной трагедии

Взрыв в Магнитогорске: что уже известно о страшной трагедии

По официальным данным сейчас известно о 4 погибших. Редакция «Первого областного» приносит свои соболезнования близким.
сегодня в 16:34
  |  Происшествия

Утром 31 декабря жителей дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске разбудил взрыв, после которого в подъезде № 7 произошел обвал. По официальной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Часть жителей дома успела выбежать на улицу.

Сегодня в шесть часов утра в городе Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На данный момент над устранением последствий трагедии работают более тысячи человек. К месту трагедии прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетила пострадавших, которых успели доставить в больницу. Из четырех госпитализированных людей один находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Заместитель министра строительства России Дмитрий Волков вылетает в Магнитогорск. Он проконтролирует обследование несущих конструкций дома.

Это позволит определить несущую способность сохранившихся конструкций здания и возможность эксплуатации их в дальнейшем. Как сообщили в ГЖИ Челябинской области, плановое техническое обслуживание газового оборудования дома № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске провели в марте 2018 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.

С самого утра работает межведомственный оперативный штаб, которым руководят глава региона Борис Дубровский и начальник Главного управления МЧС области Юрий Буренко.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и начальника ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майора внутренней службы Юрия Буренко. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха. Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчёты. — добавили в пресс-службе главы региона.

Для жителей организованы пункты временного размещения, которые рассчитаны почти на 1500 человек. Из них около 700 могут разместиться в школе № 14, а еще 750 — в школе № 5, а также в квартирах магнитогорцев и гостиницах города. Жители области общими усилиями уже собрали для эвакуированных продукты, одежду и необходимые вещи. На данный момент сбор окончен. Предупреждаем, что не ведется и сбор средств. Будьте бдительны, чтобы не попасться на уловки мошенников, воспользовавшихся трагедией, как способом для обмана.

Жители Магнитогорска откликнулись на трагедию. Всего в избытке! Борис Дубровский благодарит людей за отклик. На текущий момент ни в вещах, ни в одежде, ни в еде недостатка нет. — написано в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

По официальным данным сейчас известно о 4 погибших. Редакция «Первого областного» приносит свои соболезнования близким. Из 120 человек, проживающих в этой части дома, было эвакуировано 16 человек, из них 7 взрослых и 9 детей. Всего известно о местонахождении 52 жителей. Где находится еще 68 человек — выясняется.

Всю необходимую помощь для пострадавших пообещало оказать Правительство РФ. Это сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев после разговора с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим будут приняты. — рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Также глава региона доложил о ходе работ президенту России Владимиру Путину.

В ходе телефонного разговора губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске. — сообщили в пресс-службе Кремля.

Людям, которые остались без жилья, по распоряжению Бориса Дубровского, предоставят квартиры. Семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей, семьям пострадавших по 50 тысяч рублей.

Работа над завалом будет вестись круглосуточно. В данный момент решается вопрос с освещением места происшествия в темное время суток. Работа осложнена минусовой температурой и риском обрушения здания. Для его оценки специалисты используют диагностический комплекс «Стрела-П».

Для пострадавших и их родственников МЧС организовала горячую линию психологической помощи. Телефон горячей линии: 8 (351) 239 99 99.

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