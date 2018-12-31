/ Владимир Путин прибыл на место трагедии в Магнитогорск

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Президент России Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск, временно оставив все свои дела в Москве, сообщает информационное агентство ТАСС. Глава государства отправился на место трагедии. Сегодня в доме № 164 на проспекте Карла Маркса там произошел взрыв, а затем обрушение подъезда, в результате чего погибли 4 человека, госпитализировано 4 человека, в том числе 2 ребенка.

Предполагается, что глава государства в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области. — пишет информационное агентство ТАСС.

На данный момент в Магнитогорске на месте ЧП идет работа над завалом, которая будет вестись круглосуточно.

Работы будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в тёмное время суток. — написано в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Работа осложнена минусовой температурой и риском обрушения здания. Для его оценки специалисты используют диагностический комплекс «Стрела-П».

Отметим, для пострадавших магнитогорцев и их родственников МЧС организовала горячую линию психологической помощи. Телефон горячей линии: 8 (351) 239 99 99.