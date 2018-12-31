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/ Владимир Путин прибыл на место трагедии в Магнитогорск

Владимир Путин прибыл на место трагедии в Магнитогорск

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Президент России Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск, временно оставив все свои дела в Москве, сообщает информационное агентство ТАСС. Глава государства отправился на место трагедии. Сегодня в доме № 164 на проспекте Карла Маркса там произошел взрыв, а затем обрушение подъезда, в результате чего погибли 4 человека, госпитализировано 4 человека, в том числе 2 ребенка.

Предполагается, что глава государства в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области. — пишет информационное агентство ТАСС.

На данный момент в Магнитогорске на месте ЧП идет работа над завалом, которая будет вестись круглосуточно.

Работы будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в тёмное время суток. — написано в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Работа осложнена минусовой температурой и риском обрушения здания. Для его оценки специалисты используют диагностический комплекс «Стрела-П».

Отметим, для пострадавших магнитогорцев и их родственников МЧС организовала горячую линию психологической помощи. Телефон горячей линии: 8 (351) 239 99 99.

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Комментарии

ГРИГОРИЙ
22:39, 31.12.2018
Кто нами правит? Сколько можно гробить людей безвинно!!!! На зарплату одного депутата можно десять подъездов снабдить газоанализаторами, нет, у них до нас дела нет, чем больше подохнем, тем меньше проблем! Сколько будем терпеть безграмотность, бесчинства, издевательства, вранье, перед своим народом!!! Нам уже врут не стесняясь, улыбаясь с экранов, обещая прекрасное будущее нам, ведь мы КОМАНДА, но отдающее его своим друзьям банкирам и олигархам! Может хватит, пора опомниться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Геннадий.
22:15, 31.12.2018
Очень жалко, когда в мирное время гибнут люди. Трогательно то, что Владимир Владимирович отбросил все дела и принимает непосредственное участие в организации помощи и поддержки пострадавшим людям.
Евгений
22:06, 31.12.2018
ирина и федя вы мерзлоты, это для вас люди на втором месте, вы два мерзких троля ,надеюсь у вас будет не менее меньшее горе и Путин к Вам не приедет . Адью..
Инна
20:07, 31.12.2018
Можно ли быть такими мерзавцами,как комментарии так называемых Ирины и Феди, делают злые вбросы, снова беснуется пятая колонна?Людей всегда жалко, это трагедия для родственников, им нужна поддержка.Приехал Президент,разберуться почему произошла трагедия.
Ирина
19:30, 31.12.2018
Рейтинг поднимает. На Кемерово, помнится, забил. Взрыв газа ? А может быть такой же взрыв, как в 2000 в Москве, когда гэбня была поймана за руку ?
Федя
19:21, 31.12.2018
Это теракт и путеноид ссыт.... людей жалко...

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