/ Доверчивая пенсионерка попалась на старую уловку и лишилась 175 тысяч рублей на Южном Урале

Женщина отдала «социальным работникам» свои накопления.

Две женщины заявились в дом пожилой жительницы Красногорского поселка Еманжелинского района с историей о положенной компенсации за капремонт. 80-летняя женщина поверила визитерам, представившимися сотрудниками социальной защиты, и отдала им свои деньги «на обмен». В результате пенсионерка осталась без денег и с 35 «фантиками». Заявление на мошенниц уже подано в местный отдел полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Еманжелинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ 159 «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Местный отдел МВД России обращается к жителям области с просьбой сообщить информацию о личности подозреваемых или их местонахождение в случае, если эти данные известны. Южноуральцев просят сообщить об этом в полицию по телефонам: +7(35 138) 2−12−02 в дежурную часть, +7(35 138) 2−11−30 начальнику полиции или «02».