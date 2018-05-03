/ Прикрывавшегося погонами мошенника «рассекретили» полицейские Магнитогорска

Мужчина по телефону вымогал деньги и алкоголь.

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Несколько месяцев ушло у южноуральских правоохранителей на поиски мошенника «в погонах». Стало известно, что подозреваемого в организации банкетов по телефону под прикрытием высокого звания поймали полицейские Магнитогорска. Им оказался 39-летний уроженец одной из бывших республик СССР. Также вскрылось, почему мошенник совершал звонки из Краснодарского края.

В рамках проведения ряда технических и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению уроженца одной из бывших республик СССР, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Известно, что мужчина проживал на съемной квартире в городе Краснодар, нигде не работал. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сумма причиненного ущерба не разглашается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Рассказы челябинцев, пострадавших от действий телефонного мошенника, читайте здесь.