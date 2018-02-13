/ 16-летняя девочка в третий раз убежала из интерната в Магнитогорске

Подростка ищут пятые сутки.

В Магнитогорске волонтеры и полиция вновь вышли на поиски 16-летней Марии Ефимовой. Девочка убежала из интерната «Семья», где воспитываются и обучаются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. О пропаже подростка объявили 8 января. До сих пор девочка не выходит на связь.



Сбегает не в первый раз, мы ее возвращаем. Никто не знает, как закончится, поэтому девушку ищем и отправляем назад в интернат. — рассказали представители отряда «Легион-СПАС».

Девочка уже убегала 16 июня и 2 декабря 2017 года. Волонтерам действительно удавалось найти ее. О противоправных действиях, совершенных против Марии Ефимовой, никогда не сообщалось.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные.

Была одета: желтая вязаная шапка, длинный черный пуховик, коричневые сапоги.

Всех, кто видел девочку или знает, где она находится, просят передать информацию по номеру 8 (351) 2 777 911 (горячая линия поискового отряда»), или 8 908 576 47 33 (Мария), или 8 963 094 50 85 (Денис), либо 02 (полиция).