/ Завершены поиски сбежавшей из интерната девушки

Подростка из Магнитогорска удалось отыскать.

Найдена 16-летняя девушка, которая еще 8 февраля ушла из интерната «Семья» в Магнитогорске и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занимались добровольцы, а также — сотрудники правоохранительных органов.

Пропавшая найдена, жива. Спасибо бдительным гражданам. — сообщили представители поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

По предварительной информации, противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Сейчас она вернулась в школу-интернат.

Это уже не первое внезапное исчезновение подростка. Ранее она пропадала 16 июня и 2 декабря 2017 года. Оба раза ее находили, она не пострадала.

