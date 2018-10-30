/ Магнитогорский солдат-контрактник, пропавший летом, вышел на связь с родными

О судьбе молодого человека не знали три месяца.

Благополучно завершились поиски Дмитрия Омельницкого, контрактника из Магнитогорска, пропавшего еще в июле. 22-летний парень служил в городе Богучар, в июле просто ушел из части и не вернулся. На звонки родных также не отвечал, и в родной уральский город не вернулся. Информация в поисковых группах о Дмитрии Омельницком распространилась в начале октября, и только в последних числах месяца стало известно, что с молодым человеком.

Предположительно, все это время Дмитрий Омельницкий находился у друга. С родными не связывался, потому что был без телефона. Действительно, судя по соцсетям, молодой человек только в середине октября снова пошел на контакт с друзьями и знакомыми, он даже поделился несколькими фотографиями. На одной из них он запечатлен с сестрой.

Угрозы жизни и здоровью Дмитрия Омельницкого нет. Получить комментарий от родственников молодого человек к моменту написания новости не удалось.