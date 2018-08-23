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/ Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях

Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях

Мужчина пытался скрыться от полиции у знакомых.
сегодня в 17:22
  |  Происшествия
Грубого автомобилиста задержали в Магнитогорске. Его подозревают в совершении сразу 4 преступлений. О мужчине стало известно вчера, 22 августа. В соцсетях появилась история о том, как задержанный избил на дороге водителя «Ниссан». Якобы, тот звуковым сигналом отреагировал на нарушение правил со стороны грубого автомобилиста, а в ответ получил разбитый нос и множество гематом, а также искуроченную машину.

Он проколол все колеса, проткнул радиатор, перерезал всю электропроводку, все шланги, разбил блок компьютера, в салоне порезал сиденья, торпеду, рулевую подушку безопасности и многое другое. По камерам наблюдения удалось подтвердить, что с машиной расправлялся он, камеры с гаражей зафиксировали его. Нашли свидетеля, который видел момент мародерства. — рассказала дочь пострадавшего Анастасия Сатосова.

Несмотря на собранные доказательства, задержать мужчину оказалось непросто. Он скрылся от сотрудников полиции у знакомой и даже пытался держать оборону, покусав сотрудника полиции.

Мужчина 1975 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Кража», «Побои» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», скрылся от проведения следственных действий. Сотрудниками полиции УМВД России по городу Магнитогорску при силовой поддержке Росгвардии данный гражданин задержан. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия. 43-летний житель города Магнитогорска в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УМВД города Магнитогорска.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом сам грубый автомобилист утверждал, что ни в чем не виноват, якобы он не бил другого водителя, он лишь пытался с ним поговорить.

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