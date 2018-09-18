/ Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки отправлен в СИЗО

Особо опасный преступник заключен под стражу на 2 месяца.

Уроженцу Курганской области Николаю Агееву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного «статьей убийство малолетней».

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее судимый 44-летний мужчина был задержан «по горячим следам» в районе Железнодорожного вокзала Челябинска. По версии следствия, подозреваемый совершил убийство 10-летней девочки, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 12 сентября 2018 года в квартире дома по улице Алюминиевой в городе Каменск-Уральский.

Также мужчина обвиняется в совершении разбойных нападений в торговых павильонах на территории Курчатовского и Калининского районов Челябинска. Во время одного из налетов, 10 сентября, задержанный жестоко избил гаечным ключом женщину-продавца одного из киосков. Преступник нанес ей 7 мощных. После чего злоумышленник забрал из кассы 25 000 рублей. Пострадавшая была госпитализирована в нейрохирургию.

Следствие продолжается. По данным СКР по Свердловской области, задержанный может быть причастен к совершению других преступлений.