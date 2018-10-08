/ Магнитогорец сгорел в собственном автомобиле, врезавшись в стелу «Счастливого пути»

По неустановленным обстоятельствам, транспортное средство южноуральца съехало в кювет.

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Трагедия на автодороге Челябинск-Троицк: отечественная легковушка загорелась, врезавшись в стелу «Счастливого пути». Водитель не смог покинуть авто. Инцидент произошел утром 7 октября. Как установили сотрудники ГИБДД, водителем загоревшегося ВАЗа был житель Магнитогорска. Он направлялся в сторону Троицка, но неожиданно съехал с проезжей части в кювет. Не останавливаясь, машина пролетела по траве и «затормозила» о стелу.

Водитель, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 099, двигаясь со стороны города Южноуральска в сторону города Троицка, по неустановленным обстоятельствам, совершил съезд в правый кювет, после чего совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливаются.

Известно, что автомобиль выгорел дотла. На видео, снятом очевидцами, от машины поднимается вверх черный дым. Автомобиль серьезно помят и распластан по стеле на границе Троицкого района. В это время на место ЧП едут пожарные.