/ Автоледи на «шестерке» спровоцировала ДТП в Варне

Пострадали три человека.

Авария произошла в поселке Варна 1 октября.

На пересечении улиц Пионерская и Матросова

39-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-2106 не уступила дорогу молодому водителю.

Водитель, 39-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2106, при проезде перекрестка не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-2112, под управлением 20-летнего мужчины. В следствии столкновения автомобиль ВАЗ-2112 изменил траекторию движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабия», под управлением мужчины 44-летнего мужчины. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

В аварии пострадали 3 человека. Это водитель «двенадцатой», водитель и пассажир «Шкоды». Все они были доставлены в Центральную районную больницу.