/ Дмитрий Медведев пообещал помощь пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства РФ.





Правительство России окажет всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве и обрушении подъезда в Магнитогорске. Об этом сегодня, 31 декабря, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поговорил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который доложил о мерах, предпринимаемых региональными властями для оказания помощи пострадавшим в Магнитогорске.— сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дмитрий Медведев же, в свою очередь, пообещал, что правительство окажет пострадавшим «всю необходимую помощь».

Все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим будут приняты. — добавили в пресс-службе.

Напомним, в доме №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. Про предварительной версии причиной трагедии стал взрыв бытового газа в одной из квартир. На данный момент остается неизвестной судьба 79 человек. На месте трагедии развернут оперативный штаб во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

МЧС организована горячая линия психологической помощи пострадавшим и их родственникам. Номер горячей линии: 8 (351) 239 99 99.