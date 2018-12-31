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Взрыв в Магнитогорске: что уже известно о страшной трагедии
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/ Полпред президента вылетел в Магнитогорск на место ЧП

Полпред президента вылетел в Магнитогорск на место ЧП

Николай Цуканов примет участие в совещании, посвященном трагедии.
сегодня в 12:57
  |  Общество

Полномочный представитель президента России в уральском федеральном округе Николай Цуканов прервал командировку в Москве и отправился в Магнитогорск, где сегодня, 31 декабря, прогремел взрыв в жилом доме. Об этом со ссылкой на замполпреда Бориса Кириллова сообщают РИА Новости.

Полпред вылетел в Магнитогорск. Он находился в Москве в командировке. Минут через 30, наверное, он уже будет там. — цитирует издание Бориса Кириллова.

По информации РИА Новости, Николай Цуканов совместно с главой МЧС России Евгением Зиничевым примут участие в совещании, посвященном трагедии.

Напомним, взрыв в жилом доме № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел сегодня, 31 декабря, утром. Официальная версия произошедшего — взрыв бытового газа, в ходе которого произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. По словам министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова, на данный момент неизвестна судьба 79 человек.

Сейчас организована горячая линия МЧС, где оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам: 8 (351) 239 99 99.

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