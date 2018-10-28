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Магнитогорец с модельной стрижкой два месяца не появляется дома

Местонахождение 20-летнего парня неизвестно.
сегодня в 11:53
  |  Происшествия

Волонтеры отряда «Легион-СПАС» рассказали, что в городе начались поиски 20-летнего Владислава Кузнецова. Парень пропал еще в начале сентября. Он просто вышел из дома, и назад не вернулся. На звонки также не отвечал. Местонахождение Владислава Кузнецова до сих пор неизвестно.

В начале сентября Владислав ушел с адреса улица Советская, 29, и до настоящего времени местонахождение неизвестно. Просим помощи в распространении ориентировки. — сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС».

Приметы: славянская внешность, рост 170−175 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-каштановые средней длины, стрижка модельная, карие глаза.

Был одет: осенняя коричневая куртка на пуговицах, зелено-белые камуфлированные брюки, темно-синие кеды.

Информацию можно сообщить по телефонам: 8 908 576 47 33 (Мария), 8 909 097 72 60 (Раис).

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