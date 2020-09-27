Между Азербайджаном и Арменией обострился военный конфликт

Обе стороны перешли к военным действиям и несут потери.

Послушать 00:00

Сегодня, 27 сентября, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился. На данный момент к переговорам обе стороны призывают Турция, Франция, Россия и многие другие государства.

Всё началось с того, что сегодня утром премьер-министр Армении сообщил о том, что азербайджанские вооружённые силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. На что представители Минобороны Азербайджана заявили, что Армения первая начала интенсивный обстрел по национальной армии и населённым пунктам, в ходе которых погибли и ранены как военные, так и местные жители. В связи с этим командование ВС Азербайджана и приняло решение о начале контрнаступательной операции по линии соприкосновения. В бой пошли и танки, и беспилотники.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики ввели военное положение и объявили мобилизацию мужчин старше 18 лет. Немного позже то же самое произошло и в Армении. Там также объявили всеобщую мобилизацию.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в результате обстрелов с азербайджанской стороны десятки мирных жителей получили ранения, ещё два человека были убиты. Генеральная прокуратура Азербайджана в ответ сообщает, что из-за обстрелов со стороны Армении ранены шесть человек гражданского населения. Также президент Ильхам Алиев добавил, что Армения намеренно провоцирует Азербайджан, но международное право на стороне его страны, и все организации признают территориальную целостность Азербайджана.

Затем МИД Азербайджана отметил, что Армения несёт полную ответственность за ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Ильхам Алиев также добавил, что военная провокация со стороны Еревана была спланирована, и только благодаря контраступлению Азербайджану удалось освободить семь сёл от оккупации со стороны Армении.

В ситуацию вмешался и Евросоюз. Он призывает обе стороны к деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня. Те же, в свою очередь, публикуют видео об уничтожении и поражении позиций военных сил друг друга.