Алексей Текслер представит Челябинскую область на Международном военно-техническом форуме

Он проходит сейчас в Москве.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 24 августа, работает в Москве. Глава региона принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«В рамках форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и акционерным обществом «Объединенная приборостроительная корпорация», а также с акционерным обществом «Концерн „Уралвагонзавод“», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Отмечается, что также на форуме состоится пленарное заседание общенационального Конгресса по диверсификации на тему: «Оборонно-промышленный комплекс и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи», в котором и примет участие Алексей Текслер.

Помимо этого, глава Челябинской области посетит выставку, где будут представлены крупные южноуральские предприятия. К слову, форум проходит в Москве с 23 по 29 августа включительно.