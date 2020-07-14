Месяц директор магазина подворовывала из кассы в Троицке

Подозреваемая задержана полицейскими.

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В одном из магазинов Троицка выявлена недостача: из кассы пропали 14 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась директор магазина.

«Установлено, что директор торговой точки на протяжении месяца, используя свое служебное положение, присваивала денежные средства, находящиеся в кассе магазина. Ранее не судимая 43-летняя жительница Троицкого района пояснила, что похитила денежные средства на личные нужды», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. Мера пресечения не избиралась.