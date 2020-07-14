Начали открываться магазины в ТРК Челябинска

Для работы необходимо соблюдать несколько стандартных мер профилактики.

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В Челябинской области в связи со снятием части ограничений стала возможна работа магазинов в ТРК. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 10 июля 2020 года. Для подготовки у магазинов было не так много времени, но некоторые торговые точки уже открылись.

«Клиентов просим надеть маски, выдаем одноразовые, если нет своей, маски. Каждое утро у работников измеряется температура, записываем показания в журнал. Стоит антисептик, чтобы можно было обработать руки. Кроме того, ведем журнал обработки», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ продавец одного из открывшихся магазинов.

Несмотря на то, что для посещения торговых комплексов есть четкие правила, не все сотрудники и посетители их соблюдают. Например, некоторые сотрудники снимают маски, когда посетителей нет рядом, и надевают их только тогда, когда покупатели приходят в их отдел. Однако это нарушение правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы магазин мог работать, и конечно, чтобы работники и посетители были в безопасности.

«Обязательные условия для посещения: маска на сотрудниках и посетителях, антисептик для рук на входе в магазин, соблюдение социальной дистанции, обработка и проветривание помещения, измерение температуры сотрудников, ограничение по количеству посетителей (не более одного человека на четыре квадратных метра)», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ о мерах профилактики начальник Управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

Для того, чтобы обработать помещение, торговую точку закрывают каждые пару часов, после чего антисептиком обрабатываются все места общего пользования: кассы, ручки дверей, то, что используется для примерки посетителями.

На данный момент открылись далеко не все магазины, основная волна ожидается в середине недели. Уже к концу недели в Челябинске бизнес начнет работать в полную силу.