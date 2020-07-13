«Порочит женскую красоту»: в УФАС пожаловались на рекламу магазина автозапчастей

Билборд с изображением кривых ног установлен в Златоусте.

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В Челябинское УФАС пожаловались на рекламу магазина автомобильных запчастей. В заявлении говорится, что изображение, размещенное на рекламном щите, «порочит женскую красоту», поэтому его необходимо убрать.

Оказалось, что баннер установлен в Златоусте. По обращению Челябинского УФАС России Экспертный совет изучит рекламу и выяснит, содержатся ли в ней непристойные и оскорбительные образы в отношении женщин.

«Согласно ч.6 ст.5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола», — прокомментировала пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

Напомним, данная жалоба изначально поступила в Роспотребнадзор, после чего ее перенаправили в УФАС.