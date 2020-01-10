Женщине, у которой забрали трех приемных детей, помогут восстановить дом после пожара

Наталья Галеева получит компенсацию.

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Минувшей ночью в одном из домов поселка Полетаево произошел страшный пожар. В нем проживала Наталья Галеева, у которой больше года назад изъяли трех приемных детей: совершеннолетнюю Лизу и двух ее сестер. Женщине пообещали помочь.

Как сообщили в региональном Минсоце, ей положена денежная компенсация. Размер выплаты определят после того, как будет составлен соответствующий акт. Также, если она потеряла документы, ей помогут в их восстановлении. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности проводки. В результате ЧП погиб ее сожитель.

Напомним, ранее Наталья опубликовала обращение в соцсети с просьбой помочь ей вернуть трех ее племянниц, которые несколько лет жили под ее опекой. Однако выяснилось, что из семьи девочек изъяли из-за плохих условий содержания.

Сейчас две младшие девочки живут в новой семье и не хотят возвращаться обратно. Старшая девушка, Лиза, находится под наблюдением врачей. Из-за тяжелого заболевания у нее проблемы с весом, необходимо срочно набрать его до минимальной отметки, что сложно сделать из-за нарушения обмена веществ.