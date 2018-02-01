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/ Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах

Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах

Всего в январе родились 3380 малышей.
сегодня в 14:21
  |  Общество

Итоги первого месяца наступившего года подвели в ЗАГСе Челябинской области. За январь на свет появились 3380 малышей. Самыми популярными именами, которыми нарекали новорожденных, стали Мария, Полина, София, Алиса и Анастасия, а также мужские — Артем, Александр, Даниил, Тимофей, Никита. Родители маленьких южноуральцев продолжают выбирать и нетривиальные имена для своих малышей.

Например, самыми редкими именами для девочек оказались Анжелика, Иванна, Мирабелла, Сюзанна, Аполлинария, Любава, Капиталина, Роксана, Аглая, Моника. Редкие имена мальчиков на Южном Урале — Лукьян, Леон, Ефим, Савва, Серафим, Моисей, Гектор, Кристиан, Дементий, Григор. — рассказали сайту «Первый областной» в ЗАГСе Челябинской области.

Добавим, что 118 южноуральцев в январе 2018 года сменили имена, 25 детей обрели семью, 1084 пары решили связать себя узами брака, 1231 семья решила эти узы расторгнуть.

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