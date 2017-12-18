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/ «Медвебака» из челябинского приюта покорила зарубежные СМИ

«Медвебака» из челябинского приюта покорила зарубежные СМИ

Пользователи пытаются угадать, кто перед ними.
вчера в 15:13
  |  Общество

Фотографии необычной собаки, больше похожей на медведя, разошлись в социальных сетях. Люди из разных стран гадают, кто же перед ними: настоящий медведь или «замаскированный» пес. Заинтересовались «медвебакой» Потапычем и зарубежные СМИ. Например, британская газета «Metro» даже обратилась за консультацией к ветеринарам.

Ветеринары также говорят, что не уверены, может ли животное быть странной помесью бродячей собаки и чау-чау, которая дала бы животное с медвежьими чертами. Ветеринары предполагают, что собаке-медведю около 4 лет и это мальчик. — сообщает «Metro».

Другое британское издание, LADbible, не определилось, собака на фотографиях, медведь или волк. Его читатели надеются, что «медвебака» Потапыч обретет спокойную и достойную жизнь в любящей семье.


Напомним, в челябинском приюте для животных «Наш дом» поселился пес, похожий на медведя. «Медвебаку», как окрестили бездомного пса челябинцы, поймали на улице. Его поселили в просторный вольер с будкой. Однако необычная собака не оценила человеческого участия, отказавшись идти на контакт с волонтерами и потенциальными хозяевами. Спустя несколько дней собака начала обживаться. Пес подпускает к себе кормильцев. Его окрестили Потапычем.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Svetlaya
18:22, 18.12.2017
Лучше бы уже сообщали о новом хозяине и теплом крове. Ждем сросно именно это!

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