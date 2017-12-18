/ «Медвебака» из челябинского приюта покорила зарубежные СМИ

Пользователи пытаются угадать, кто перед ними.

Фотографии необычной собаки, больше похожей на медведя, разошлись в социальных сетях. Люди из разных стран гадают, кто же перед ними: настоящий медведь или «замаскированный» пес. Заинтересовались «медвебакой» Потапычем и зарубежные СМИ. Например, британская газета «Metro» даже обратилась за консультацией к ветеринарам.

Ветеринары также говорят, что не уверены, может ли животное быть странной помесью бродячей собаки и чау-чау, которая дала бы животное с медвежьими чертами. Ветеринары предполагают, что собаке-медведю около 4 лет и это мальчик. — сообщает «Metro».

Другое британское издание, LADbible, не определилось, собака на фотографиях, медведь или волк. Его читатели надеются, что «медвебака» Потапыч обретет спокойную и достойную жизнь в любящей семье.







Напомним, в челябинском приюте для животных «Наш дом» поселился пес, похожий на медведя. «Медвебаку», как окрестили бездомного пса челябинцы, поймали на улице. Его поселили в просторный вольер с будкой. Однако необычная собака не оценила человеческого участия, отказавшись идти на контакт с волонтерами и потенциальными хозяевами. Спустя несколько дней собака начала обживаться. Пес подпускает к себе кормильцев. Его окрестили Потапычем.