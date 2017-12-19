/ Повешенного щенка обнаружила челябинка в садовом товариществе

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Накануне в социальных сетях появилась информация об убийстве щенка в одном из садовых товариществ Челябинска. Кому помешала дворняжка — неизвестно. По словам женщины, которая регулярно подкармливала бездомных животных, в один из своих визитов она не нашла псов на привычном месте.
Совсем недавно женщина пришла их кормить и никого не обнаружила. Как оказалось, кто-то заколотил собаку с щенками в старом домике, а того щенка, который не успел убежать под доски, повесил. Даже не укладывается в голове, зачем нужно было вешать маленького щенка. Когда семью обнаружили и освободили, мать щенков выбежала из дома, волоча ноги. По всей видимости, собака неделю провела без еды и воды. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Владимир Шиленко.
Стерилизовать собаку и отправить на передержку волонтеры не успели.
В настоящее время информация об инциденте зарегистрирована в УМВД Челябинска. Полицейские побывали на месте. Ведется проверка.
Напомним, ранее по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова были приняты поправки в закон о «живодерах». В соответствии с ним, максимальное наказание за жестокое обращение с животными увеличилось до 5 лет.
- Леонардо да Винчи
Лишь если убежать сумеет, охотник ждёт её в лесу,
Красивый мех и в нём нажива, стал редкий зверь в большой цене,
Меха везут со всего мира, где шуба ценится вдвойне.
Мечтает каждая зимою, в подарок шубку получить,
Себя укутать меховою, одёжкой, на себе носить,
В сезон повсюду распродажи, и разбегаются глаза,
И не задумываясь даже, красиво, модно, красота.
Потребности растут, желания, и тут уже не до тепла,
На карту встало выживание. На шубу мода не прошла.
На производственном потоке, песец, лиса и горностай,
Жизнь прерывается на сроке, зима пришла. Шкуру сдирай!
И повсеместно распродажи, наполнен рынок до краев,
За полцены пусть кто-то скажет. Для меха создано зверье.
Тепло, удобно, стильно, модно, одеждой трупы назовем,
Зимой согреет нас холодной, как потребители живем.
Из меха сумки, шапки, шубы, и даже делают трусы,
Боятся, может быть, простуды? Чехлы из меха на носы.
Из меха всё, что только можно, фантазии не занимать,
Но на душе уже тревожно, зверь в клетке, и не убежать.
Отстрел животных продолжают, не спрятаться и не спастись,
И в шубы вскоре превращают. За мех свою отдали жизнь!!
Висят те шубы в магазинах, каких-то может пару лет,
А покупательской корзине, у многих денег просто нет.
Склады заполнены до верха, в них шубы преют и гниют,
Не надо столько людям меха!! Везде повсюду продают.
Висят на плечиках наряды, любых размеров и цветов,
С животных разных шкуры сняты, висят пылятся в сто рядов.
Не надо столько меха людям!!Зачем кого-то убивать?!
Своих питомцев холим, любим, но любим шубы покупать.
Бельки, волчата, медвежата, зайчата, лисы, барсуки,
Пока малы, на вас зверята, с ценой навесят ярлыки.
Нелли Вахрушева
Как жестоки люди........ Слов нет
Надеюсь, этим тварям Всё вернется. Извините за брань, но других слов нет, эмоции на пределе.