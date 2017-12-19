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/ Повешенного щенка обнаружила челябинка в садовом товариществе

Повешенного щенка обнаружила челябинка в садовом товариществе

Других собак замуровали в подполе неизвестные живодеры.
сегодня в 10:26
  |  Происшествия

Накануне в социальных сетях появилась информация об убийстве щенка в одном из садовых товариществ Челябинска. Кому помешала дворняжка — неизвестно. По словам женщины, которая регулярно подкармливала бездомных животных, в один из своих визитов она не нашла псов на привычном месте.

Совсем недавно женщина пришла их кормить и никого не обнаружила. Как оказалось, кто-то заколотил собаку с щенками в старом домике, а того щенка, который не успел убежать под доски, повесил. Даже не укладывается в голове, зачем нужно было вешать маленького щенка. Когда семью обнаружили и освободили, мать щенков выбежала из дома, волоча ноги. По всей видимости, собака неделю провела без еды и воды. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Владимир Шиленко.

Стерилизовать собаку и отправить на передержку волонтеры не успели.

В настоящее время информация об инциденте зарегистрирована в УМВД Челябинска. Полицейские побывали на месте. Ведется проверка. 

Напомним, ранее по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова были приняты поправки в закон о «живодерах». В соответствии с ним, максимальное наказание за жестокое обращение с животными увеличилось до 5 лет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
13:50, 19.12.2017
Человек воистину царь зверей, ибо жестокостью превосходит их. Мы живем смертью других. Мы - ходячие кладбища!
- Леонардо да Винчи
com
13:47, 19.12.2017
Пушистый мех зимой согреет, куницу, рыжую лису,
Лишь если убежать сумеет, охотник ждёт её в лесу,
Красивый мех и в нём нажива, стал редкий зверь в большой цене,
Меха везут со всего мира, где шуба ценится вдвойне.

Мечтает каждая зимою, в подарок шубку получить,
Себя укутать меховою, одёжкой, на себе носить,
В сезон повсюду распродажи, и разбегаются глаза,
И не задумываясь даже, красиво, модно, красота.

Потребности растут, желания, и тут уже не до тепла,
На карту встало выживание. На шубу мода не прошла.
На производственном потоке, песец, лиса и горностай,
Жизнь прерывается на сроке, зима пришла. Шкуру сдирай!

И повсеместно распродажи, наполнен рынок до краев,
За полцены пусть кто-то скажет. Для меха создано зверье.
Тепло, удобно, стильно, модно, одеждой трупы назовем,
Зимой согреет нас холодной, как потребители живем.

Из меха сумки, шапки, шубы, и даже делают трусы,
Боятся, может быть, простуды? Чехлы из меха на носы.
Из меха всё, что только можно, фантазии не занимать,
Но на душе уже тревожно, зверь в клетке, и не убежать.

Отстрел животных продолжают, не спрятаться и не спастись,
И в шубы вскоре превращают. За мех свою отдали жизнь!!
Висят те шубы в магазинах, каких-то может пару лет,
А покупательской корзине, у многих денег просто нет.

Склады заполнены до верха, в них шубы преют и гниют,
Не надо столько людям меха!! Везде повсюду продают.
Висят на плечиках наряды, любых размеров и цветов,
С животных разных шкуры сняты, висят пылятся в сто рядов.

Не надо столько меха людям!!Зачем кого-то убивать?!
Своих питомцев холим, любим, но любим шубы покупать.
Бельки, волчата, медвежата, зайчата, лисы, барсуки,
Пока малы, на вас зверята, с ценой навесят ярлыки.

Нелли Вахрушева
Елена
11:55, 19.12.2017
Ужас просто какой То! Иной раз пытаешься помочь этим бедняжкам выжить! А когда такое случается сердце кровью обливается! Нет слов! Одни негативные эмоции и слова возникают в адрес этих нелюдей. Что б им все вернулось сполна!
Амина
11:51, 19.12.2017
Мда уж, надеюсь и на этих людей найдется изверг, который их задницей на штырь посадит и будет насаживать до тех пора пока штырь изо рта не вылезет. Пардон конечно, но очень жалко животное. Надеюсь они это читают и скоро сами сгинут.
Амина
11:51, 19.12.2017
Мда уж, надеюсь и на этих людей найдется изверг, который их задницей на штырь посадит и будет насаживать до тех пора пока штырь изо рта не вылезет. Пардон конечно, но очень жалко животное. Надеюсь они это читают и скоро сами сгинут.
Анна
11:39, 19.12.2017
Вот живем себе, кушаем, ходим на работу, а где -то в это время мучают бедных животных - просто так, просто захотелось.
Как жестоки люди........ Слов нет
Марина
10:37, 19.12.2017
Изверги, нелюди!!! Кто воспитал таких существ? Намеренно обрекли собаку со щенками на смерть, а щеночка повесили.
Надеюсь, этим тварям Всё вернется. Извините за брань, но других слов нет, эмоции на пределе.

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