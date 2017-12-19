/ Повешенного щенка обнаружила челябинка в садовом товариществе

Других собак замуровали в подполе неизвестные живодеры.

Накануне в социальных сетях появилась информация об убийстве щенка в одном из садовых товариществ Челябинска. Кому помешала дворняжка — неизвестно. По словам женщины, которая регулярно подкармливала бездомных животных, в один из своих визитов она не нашла псов на привычном месте.

Совсем недавно женщина пришла их кормить и никого не обнаружила. Как оказалось, кто-то заколотил собаку с щенками в старом домике, а того щенка, который не успел убежать под доски, повесил. Даже не укладывается в голове, зачем нужно было вешать маленького щенка. Когда семью обнаружили и освободили, мать щенков выбежала из дома, волоча ноги. По всей видимости, собака неделю провела без еды и воды. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Владимир Шиленко.



Стерилизовать собаку и отправить на передержку волонтеры не успели.

В настоящее время информация об инциденте зарегистрирована в УМВД Челябинска. Полицейские побывали на месте. Ведется проверка.

Напомним, ранее по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова были приняты поправки в закон о «живодерах». В соответствии с ним, максимальное наказание за жестокое обращение с животными увеличилось до 5 лет.

