/ Избитого агрессивным соседом мопса прооперировали в Челябинске

Животное пока не может ходить после установки штифтов в позвоночник.

Мопсу по кличке Жора, пострадавшему от действий агрессивного курильщика, спустя две недели после инцидента, сделали операцию. У собаки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника в двух местах. Для этого потребовалось 25 тысяч рублей.



Первый позвонок просто вычистили и убрали компрессию. Во второй позвонок, который сложился и зажал весь мозг, вставили штифты и залили акриловым цементом. Ветеринары сказали, что это на всю жизнь. Сейчас у него вся спина сбритая и два здоровых шва. Спасибо всем, кто помогает! Жора пока не ходит, но после операции пошли только вторые сутки. Мы все держим за него кулачки! — прокомментировала операцию хозяйка пса Юлия Бесчастная.



Напомним, 3 декабря вечерняя прогулка с собакой закончилась для челябинца больницей. О произошедшем рассказала супруга пострадавшего Юлия Бесчастная. По ее словам, муж сделал корректное замечание соседу, курившему на лестничной клетке. Тот отреагировал агрессивно и вышел вместе с пострадавшим на улицу, где снял куртку и начал избивать оппонента и его мопса.

