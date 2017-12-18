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/ Избитого агрессивным соседом мопса прооперировали в Челябинске

Избитого агрессивным соседом мопса прооперировали в Челябинске

Животное пока не может ходить после установки штифтов в позвоночник.  
вчера в 16:49
  |  Общество

Мопсу по кличке Жора, пострадавшему от действий агрессивного курильщика, спустя две недели после инцидента, сделали операцию. У собаки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника в двух местах. Для этого потребовалось 25 тысяч рублей.

Первый позвонок просто вычистили и убрали компрессию. Во второй позвонок, который сложился и зажал весь мозг, вставили штифты и залили акриловым цементом. Ветеринары сказали, что это на всю жизнь. Сейчас у него вся спина сбритая и два здоровых шва. Спасибо всем, кто помогает! Жора пока не ходит, но после операции пошли только вторые сутки. Мы все держим за него кулачки! — прокомментировала операцию хозяйка пса Юлия Бесчастная.

Напомним, 3 декабря вечерняя прогулка с собакой закончилась для челябинца больницей. О произошедшем рассказала супруга пострадавшего Юлия Бесчастная. По ее словам, муж сделал корректное замечание соседу, курившему на лестничной клетке. Тот отреагировал агрессивно и вышел вместе с пострадавшим на улицу, где снял куртку и начал избивать оппонента и его мопса.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

валентина
02:40, 19.12.2017
бедный мопс, терпения тебе и здоровья, прости людей нелюдей, что хуже зверей, прости.
Александр
00:15, 19.12.2017
Таких надо самих гасить. Бедный мопсик. Можно адрес это курильщика?
Галина
20:35, 18.12.2017
Хамло! Обиделся, что ли и сразу осмелел?! Что на овчарку не кинулся?!
Людмила
18:35, 18.12.2017
Таких скотов надо наказывать. Слава Богу, появился закон о живодерах. Этот скот и есть живодер. Наказать и пожестче, чтоб другим неповадно было

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