/ «Мерседес» с прицепом вылетел в кювет на трассе на Южном Урале

Достать автомобиль полностью пока не удалось.

Сегодня, 13 декабря, на трассе в Чесменском районе произошло ДТП с участием большегруза. Многотонная машина выкатилась в кювет. Сообщается, что водитель грузовика «Мерседес» уснул за рулем, авария обошлась без жертв. Единственная сложность, возникшая у спецслужб — это «эвакуация» автомобиля.



На 69 километре автодороги Чесма-Варна водитель автомобиля «Мерседес» уснул за рулем. Пострадавших нет, спасло дорожное ограждение. Сейчас на месте ДТП работает спецтехника, автомобиль уже вывезли, а прицеп пока что не получилось. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.



Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Неизвестно, представители каких спецслужб занимаются поднятием транспорта.