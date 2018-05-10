/ Женщина попала под машину, выходя из своего авто в Магнитогорске

Автоледи потребовалась госпитализация.

В Магнитогорске недалеко от развлекательного комплекса «Станица» женщина-автомобилист попала под колеса другой машины. Как рассказали очевидцы, «БМВ» затормозили сотрудники ГИБДД. Остановившись, автоледи решила сама подойти к инспекторам. Шагнув на проезжую часть, она не убедилась в безопасности. Автоледи сбила движущая попутно «Дэу Нексия».

Как рассказали в ГИБДД, инспекторы остановили автоледи из-за нарушений правил движения: она не пропустила пешеходов на переходе. Сама женщина угодила под колеса буксируемого автомобиля.

По требованию сотрудников полиции водитель данного автомобиля остановилась, припарковала транспортное средство в зоне парковочного кармана и вышла из автомобиля. В это же время по проезжей части проспекта Ленина, от улицы Завенягина в сторону улицы Сталеваров следовал автомобиль «Шевроле Круз», водитель которого, мужчина 1974 года рождения, с помощью троса буксировал неисправный автомобиль «Дэу Нексия». В пути следования автомобиль «Дэу Нексия» выехал вправо и совершил наезд на женщину и автомобиль «БМВ Икс 5». — рассказали сайту «Первый областной» в БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

По данным очевидцев, после ДТП у женщины возникла проблема с ногами. Пострадавшую увезли на «скорой». Уже в больнице, после обследования, будет выставлен диагноз.