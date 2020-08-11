«Мерседес» уложил «скорую» на бок в центре Магнитогорска

Иномарка влетела в карету на полной скорости.

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В Магнитогорске машина скорой помощи попала в ДТП. Инцидент произошёл сегодня, 11 августа, на пересечении улицы Грязнова и проспекта Карла Маркса. В неё врезался седан «Мерседес». Об аварии первыми сообщили жители города, которые засняли её последствия на видео.

«Пересечение Карла Маркса и Грязнова, на перекрёстке авария. Видно, что машина лежит на боку, вижу колёса, походу какая-то грузовая. Она лежит на боку, там МЧС, спасатели. Машина на боку. Это скорая перевернулась, походу не пропустили»,— рассказал житель Магнитогорска.

На съёмках очевидцев видно, что машина скорой помощи лежит на боку. Также рядом с ней работают спасатели. Кроме того, момент аварии попал на запись камеры наблюдения «Интерсвязи». На ней видно, что кроме скорой в ДТП участвовала машина «Мерседес». Она ехала по направлению к центру города по Карла Маркса. «Скорая» же направлялась от левого берега наверх, в сторону улицы Советской. В итоге на перекрёстке машины столкнулись, иномарка ударилась в бок «Газели» и остановилась у обочины. Отметим, что вышедший из автомобиля водитель «Мерседеса» сразу же побежал в сторону «скорой».

Напомним, похожая авария произошла недавно в Челябинске. На пересечении улицы Курчатова и Воровского перевернулась скорая. В машине в момент аварии находилась беременная женщина. В том инциденте обошлось без пострадавших.