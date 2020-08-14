РМК подарила Челябинской области 10 «скорых» и 2 реанимобиля

Машины отправились в районы с высокой нагрузкой на медиков.

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Меценаты подарили Челябинской области 10 новых машин скорой помощи и 2 реанимобиля. Автомобили, оборудованные по последнему слову техники уже отправились в районные больницы с самой высокой нагрузкой.



Внутри таких скорых есть в частности дефибрилляторы и аппараты ИВЛ. Одну из машин оценила врач скорой помощи Сосновского района Вероника Орехова. Девушка проверила оборудование машины и отметила её оснащённость.

«Очень круто, у нас потому что машинам больше 10-и лет. один УАЗ и старый, старый „Фиат“. Нам эта машина очень нужна»,— отметила врач скорой помощи Вероника Орехова.

Автомобили для Челябинской области купила «Русская медная компания» и передала их в пользование министерству здравоохранения. Скорыми смогут воспользоваться медики горнозаводской зоны, Аши, Варны и Чесмы. Реанимобили достались Коркино и Кыштыму. Поддержку РМК отметила супруга губернатора Ирина Текслер.



«Это очень ценная и своевременная помощь. благодаря решению губернатора мы уже получили 60 авто. но хорошего много не бывает. И эти машины нам так необходимы, нашей области»,— подчеркнула Ирина Текслер.

Отметим, «Русская медная компания» активно помогает Челябинской области. В эпидемию коронавируса, РМК передала региону 5 000 000 масок и защитных костюмов. Кроме того, благотворительный фонд компании развозил продуктовые наборы нуждающимся семьям Южного Урала.