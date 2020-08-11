Одной из жертв аварии в Магнитогорске стал мотоциклист, пострадавший в другом ДТП

Подробности рассказали представители минздрава.

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В аварии с участием скорой, которая произошла сегодня, 11 августа, в Магнитогорске, пострадало 2 человека. Это фельдшер и мотоциклист, который Ранее попал в другое ДТП. Сама карета ехала в больницу. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.



«На автомобиле скорой помощи в тяжёлом состоянии транспортировали мотоциклиста, столкнувшегося ранее с „Газелью“. С включённой сиреной и проблесковыми маячками пациента везли в ближайшую больницу. На перекрёстке скорую помощь не пропустил автомобиль марки „Мерседес“. В результате столкновения, скорая опрокинулась на бок. По предварительным данным у одного фельдшера сотрясение, у другого перелом костей голени. Водители от госпитализации отказались»,— сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

На месте аварии через 4 минуты уже была ещё одна машина скорой. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, авария с участием скорой помощи и «Мерседеса» произошла сегодня, 11 августа, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова в Магнитогорске. Немецкая иномарка ехала в направлении администрации, а машина медиков поднималась от проспекта Ленина на улицу Советскую. Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.