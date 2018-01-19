/ Обвиняемые в продаже 13-летней девочки в секс-рабство челябинки отправились в СИЗО

Женщины на камеру признались в купле-продаже ребенка.

Двух жительниц Челябинской области задержали с поличным в Москве во время продажи права первой ночи с дочерью одной из женщин. К настоящему моменту подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 13-лентюю девочку направили в специальное лечебное заведение. Расследование уголовного дела продолжается.

Установлено, что 35-летняя жительница Челябинской области совместно со своей знакомой подыскивала через сеть Интернет состоятельного клиента, чтобы продать ему так называемое право первой ночи своей 13-летней дочери за денежное вознаграждение. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе МВД РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что правоохранители задержали в одном из ресторанов Москвы двух челябинок во время купли-продажи 13-летнего ребенка. Девочку, по легенде, должны были передать в сексуальное рабство. Подростка оценили в 1,5 миллиона рублей.