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Следователи установили посредника в продаже 13-летней девочки челябинками

Женщина осуществляла поиск покупателя.
сегодня в 14:27
  |  Происшествия

Следователи Москвы задержали соучастницу двух челябинок, намеревавшихся продать несовершеннолетнюю дочь одной из них. Ей оказалась 34-летняя женщина, взявшая на себя функцию поиска покупателя. Сейчас посредник находится под домашним арестом.

В рамках расследования уголовного дела установлен еще один посредник — женщина 1983 года рождения, находившаяся в преступном сговоре с ранее задержанными злоумышленницами и осуществлявшая поиск так называемого «покупателя» для малолетней девочки. В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, свою вину в инкриминируемом преступном деянии она признала в полном объеме. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отметим, что сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, 10 января 2018 года правоохранители задержали в одном из ресторанов Москвы двух челябинок во время купли-продажи 13-летнего ребенка. Девочку, по легенде, должны были передать в сексуальное рабство. Подростка оценили в 1,5 миллиона рублей.

Женщины в ходе оперативных действий признались в содеянном. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 13-летнюю девочку направили в специальное лечебное заведение.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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