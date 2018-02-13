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/ Инспектор охотнадзора получил смертельный выстрел во время «перетягивания» ружья

Инспектор охотнадзора получил смертельный выстрел во время «перетягивания» ружья

Подозреваемый проведет под стражей 2 месяца.  
сегодня в 09:02
  |  Происшествия

Браконьер, подозреваемый в непреднамеренном убийстве инспектора охотнадзора, рассказал обстоятельства произошедшего. По его версии, выстрел прогремел случайно в ходе «перетягивания» ружья. Якобы потерпевший пытался забрать ружье, висевшее на снегоходе, а его владелец пытался выдернуть его их рук представителя ведомства.

12 февраля Карталинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 47-летнему жителю города Карталы Михаилу Поддубному, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности». Судом избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Близкие погибшего инспектора описали обстоятельства трагедии. Подробнее читайте в нашем материале.

Напомним, 10 февраля государственного инспектора охотнадзора застрелил браконьер. Александр Минин погиб на месте. Рядом были обнаружены две подстреленные косули. 47-летнего подозреваемого задержали. Он признался в том, что произвел неумышленный выстрел.

Инспектор охотнадзора Александр Минин получит орден Мужества посмертно. О представлении погибшего к государственной награде сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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