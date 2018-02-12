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/ «Не дожил год до пенсии». Близкие убитого инспектора охотнадзора описали обстоятельства трагедии

«Не дожил год до пенсии». Близкие убитого инспектора охотнадзора описали обстоятельства трагедии

У погибшего остались двое детей и жена.
сегодня в 16:41
  |  Общество

Александр Минин погиб от выстрела браконьера на 60-м году жизни, до выхода на пенсию ему оставалось меньше года. Он проработал в одной структуре более 35 лет. Об инспекторе отзываются как о принципиальном человеке, который всегда отстаивал свою точку зрения при любых обстоятельствах.

Он, конечно, был защитником природы, старался не давать браконьерам творить произвол, не взирая ни на должности, ни на регалии. Для него все нарушители были одинаковыми, будь то начальник или нет — очень принципиальный был. — рассказал сайту «Первый областной» знакомый с ситуацией друг погибшего Владимир Долматов.

Коллеги Александра Минина предполагают, что он ехал на Ниве, в которой вез снегоход. На него он пересел, когда увидел на снегу подозрительные следы. Они вывели его к нарушителям. В этот момент шкуру с одной сибирской косули они уже ободрали и принялись за вторую.

У него с собой, скорее всего, была камера — он возил на груди небольшой видеорегистратор. Наверное, подъехал и сразу начал снимать — одна рука у него была в перчатке, другая голая. Вероятно, что в него выстрелили, как только он слез со снегохода — он упал прямо рядом с ним. — добавил Владимир Долматов.

Известно, что у погибшего осталась жена и двое взрослых детей. Министерство экологии взяло на себя организацию похорон, а родным пообещали выплатить материальную помощь. Самого инспектора посмертно представят к государственной награде — ордену Мужества.

Вместе с тем, недовольства среди сотрудников охотнадзора нарастают. Работники ведомства призывают обратить внимание на то, что вынуждены бороться с вооруженными браконьерами, но не имеют права даже носить с собой личное оружие.

Мы охраняем природу от браконьеров, а сами ездим без оружия. Все вооруженные до зубов, а у нас нет вообще ничего, мы рискуем жизнью даже больше, чем сотрудники полиции. Наша жизнь даже не застрахована. Законы работают на нарушителей, а не на нас. — сообщили сайту «Первый областной» коллеги погибшего.

Напомним, 10 февраля государственного инспектора охотнадзора застрелил браконьер. Александр Минин погиб на месте. Рядом были обнаружены две подстреленные косули. 47-летнего подозреваемого задержали. Он признался в том, что произвел неумышленный выстрел.

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