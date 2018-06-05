/ Водитель-пьяница отправился под стражу после серьезного ДТП у «Алмаза»

﻿Автомобилист пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Водителю, спровоцировавшему тройное ДТП в Ленинском районе Челябинска, избрали меру пресечения. Следствием было установлено, что в момент столкновения возле торгового комплекса «Алмаз» автомобилист был пьян. Также правоохранители выявили ряд отягчающих обстоятельств: попытку скрыться от Госавтоинспекции и предыдущие административные правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальные санкции данной части стать и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Водителя решением суда заключили под стражу на 2 месяца.

Напомним, дорожная авария произошла 12 февраля на Копейском шоссе. Водитель «Тойоты» не справился с управлением, отчего машина врезалась во впередистоящую маршрутку, которая по инерции задела еще один автомобиль. Один человек — 31-летний пассажир японского автомобиля — пострадал.