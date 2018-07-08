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Ученые объяснили, почему водители засыпают за рулем

Полученные данные предлагают использовать при создании машин.
сегодня в 15:47
  |  Общество

Сонливость водителей, выяснили ученые, часто не связана с ночным бодрствованием, предшествующим нахождению за рулем. В сон начинает клонить из-за вибраций автомобиля. Те водители, которые им подвержены, уже через 15 минут начинают терять внимание. Через полчаса их утомляемость возрастает, а через час сердечный ритм соответствует ритму человека, погружающегося в сон.

Ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел. — передает РИА Новости.

Добавим, что водителей, которых микрочастотные автомобильные вибрации делают бодрее, значительно меньше. Зачастую автомобилистам после длительного нахождения за рулем сложно выполнять простые умственные задачи.

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