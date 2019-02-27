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Челябинец погиб, приехав поработать в Ростовскую область

Смерть настигла мужчину на дороге Новочеркасска.
сегодня в 10:45
  |  Происшествия

Житель Челябинска погиб в Ростовской области. 47-летний дальнобойщик прибыл на КамАЗе в Новочеркасск, чтобы забрать груз на стекольном заводе. Оказавшись на месте, он припарковал автомобиль и направился на другую сторону Харьковского шоссе, чтобы выяснить, кому необходимо отдать документы и где забрать товар.

Мужчина направился на нерегулируемый пешеходный переход, дождался, когда притормозят автомобили, и пошел на другую сторону дороги. В это время водитель Renault Logan, движущийся на высокой скорости, решил не пропускать мужчину, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Иномарка сбила пешехода. От полученных травм он скончался на месте. — цитирует Rostov.ru представителей отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Выяснить, что мужчина прибыл из Челябинска, помог телефон, в котором был включен навигатор.

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