/ Иномарка перевернулась на Копейском шоссе из-за сильного удара. Видео

Водитель превысил скорость.

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Авария с участием автомобилей «Ниссан» и «Субару» произошла на Копейском шоссе сегодня утром. По информации сайта «Первый областной» водитель «Субару» превысил скорость, из-за чего врезался в «Ниссан», а затем в металлический отбойник.

Я перестраивался с левой полосы на правую, в меня врезался другой автомобиль. Он двигался на большой скорости, шел на обгон, ударил меня в бок, после чего ударился об отбойник и перевернулся. Мою машину отбросило налево. — рассказал сайту 1obl.ru водитель «Ниссана».

Водители автомобилей не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.