Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.87 +0.84 80.67 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Иномарка перевернулась на Копейском шоссе из-за сильного удара. Видео

Иномарка перевернулась на Копейском шоссе из-за сильного удара. Видео

Водитель превысил скорость.
сегодня в 10:35
  |  Происшествия

Авария с участием автомобилей «Ниссан» и «Субару» произошла на Копейском шоссе сегодня утром. По информации сайта «Первый областной» водитель «Субару» превысил скорость, из-за чего врезался в «Ниссан», а затем в металлический отбойник.

Я перестраивался с левой полосы на правую, в меня врезался другой автомобиль. Он двигался на большой скорости, шел на обгон, ударил меня в бок, после чего ударился об отбойник и перевернулся. Мою машину отбросило налево. — рассказал сайту 1obl.ru водитель «Ниссана».

Водители автомобилей не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
29.08.2018
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
28.08.2018
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
Происшествия
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
  
27.08.2018
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Золотой бумеранг вручил Борис Дубровский заместителю министра связи России
сегодня в 20:09
Золотой бумеранг вручил Борис Дубровский заместителю министра связи России
Общество
Борис Дубровский за чашкой чая пообщался с Алексеем Венедиктовым
сегодня в 19:38
Борис Дубровский за чашкой чая пообщался с Алексеем Венедиктовым
Происшествия
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца
  
сегодня в 18:50
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца
Хоккей
КХЛ. Принципиальное противостояние челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»
сегодня в 18:30
КХЛ. Принципиальное противостояние челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»
Культура
«Успех в конкуренции». Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о перспективах российского кино
сегодня в 17:59
«Успех в конкуренции». Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о перспективах российского кино
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv южноуральское противостояние «Трактора» и «Металлурга»
сегодня в 17:10
Смотрите на 1obl.tv южноуральское противостояние «Трактора» и «Металлурга»
Хоккей
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин начали подготовку к новому сезону
сегодня в 17:04
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин начали подготовку к новому сезону
Происшествия
Следственный комитет подключился к розыску 16-летней школьницы на Южном Урале
сегодня в 17:01
Следственный комитет подключился к розыску 16-летней школьницы на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6