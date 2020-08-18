Менял личности: следователи задержали еще одного участника ОПГ «Турбазовские»

Его поймали на территории Ростовской области.

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Следственными органами СК РФ около 8 лет ведется расследование уголовного дела в отношении участников преступной группировки «Турбазовские», которая в период с 1999 по 2011 годы совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории города Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

Сейчас же, на территории Ростовской области, задержан еще один член банды ОПГ «Турбазовские». Его личность идентифицирована, хотя сделать это было нелегко.



«Задержанный 1980 года рождения в период розыска неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия», — сообщили в СУ СКР по городу Москва.

Ему вменяются преступления по очень обширному количеству статей Уголовного кодекса, включающих участие в банде, убийство и покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и незаконное ношения оружия. Отмечается, что по решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Проверяется его причастность к иным эпизодам преступной деятельности», — добавили в Следственном комитете Российской Федерации.

К слову, судебные разбирательства над уже пойманными участниками ОПГ продолжаются. Ряд участников организованной группы ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы. Среди них и один из руководителей данной межрегиональной преступной группы — Дмитрий Лесняков, который в 2012 году Московским городским судом был приговорен к 25 годам лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать других участников группировки.

Напомним, в Челябинской области подозревают бывшего мэра Миасса Виктора Ардабьевского, который якобы был причастен к организации заказных убийств двух местных предпринимателей — в 2005 и 2008 годах. Всего «Турбазовские» в период с 1999 по 2011 год совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, Краснодарского края.

