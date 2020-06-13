Опасные преступники сбежали из психоневрологической больницы в Магнитогорске

Мужчин разыскивает полиция.

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В Магнитогорске Челябинской области из Областной психоневрологической больницы № 5 сбежали три пациента. Причём двое из них являются опасными преступниками. Ориентировку с приметами разметили в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

О самовольном уходе пациентов из больницы сообщили в Отделе полиции «Левобережный» УМВД России по Магнитогорску Челябинской области. Двое их них являются жителями Карталов, третий проживает в Магнитогорске.

«Перчаткин Александр Александрович 1993 года рождения, город Карталы. Ранее судимый по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 111 УК РФ „кража и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Был одет: полосатая футболка жёлто-белого цвета, чёрные спортивные брюки, сланцы чёрного цвета»,— сообщается в ориентировке.

Второй сбежавший, Клещев Александр Сергеевич 1998 года рождения, также ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его приметы: был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную рубашку-поло и сланцы чёрного цвета.

«Колбасов Константин Викторович 1985 года рождения, проживает в Магнитогорске, (алкоголизм), татуировки по всему телу. Был одет: белая футболка, синие в клетку пижамные штаны, сланцы чёрного цвета»,— говорится в документе.

Сообщить оперативно-значимую информацию можно по телефонам 8 (3519) 39-36-02, 8 (999) 371-09-15.