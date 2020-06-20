Мать вовлекла своих детей в совершение преступлений в Челябинской области

По указаниям женщины дети забрались в чужие квартиры и похитили имущество.

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В Октябрьском районе Челябинской области женщина обокрала несколько квартир. Причём соучастниками преступлений она сделала своих несовершеннолетних детей. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявление в полицию о похищении имущества на общую сумму около 4 тысяч рублей написали сразу несколько местных жителей. В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались местная жительница 1989 года рождения и двое её детей 2008 и 2013 годов рождения. Причём старший ребёнок состоит на учёте в ПДН.

«Установлено, что потерпевшие снимают квартиры в одном доме. Хозяйка одного из жилищ попросила подозреваемую за определённую сумму сложить дрова. Женщина пришла на подработку вместе со своими несовершеннолетними детьми. Когда работа была выполнена, у подозреваемой возник умысел похитить чужое имущество. Воспользовавшись тем, что потерпевших не было дома, мать указала детям выкрутить саморезы с креплений накладок навесных замков и незаконно проникнуть в квартиры, откуда они похитили мобильный телефон, продукты питания, сигареты, радиоприемник, после чего скрылись»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Максимальное наказание, которое может грозить местной жительнице, — лишение свободы на срок до шести лет.

«Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 150 УК РФ „вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления“, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Её несовершеннолетний ребёнок 2008 года рождения помещен в челябинский реабилитационный центр.