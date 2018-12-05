/ Дикий медведь-шатун пугает жителей Снежинска

Зверь не мог уснуть, поэтому вышел из леса.

На кадры видеозаписи попал медведь-шатун, оказавшийся на территории ЗАТО. Как говорят жители Снежинска, они видели следы дикого зверя еще летом, когда собирали ягоды и грибы в лесу.

Мишка на видео неторопливо устраивает себе лежанку из травы и пытается улечься поудобнее. Косолапый не смог уснуть в лесу, потому что ему что-то (или кто-то) помешал, поэтому вышел на безлюдное место и пытается лечь спать. Но сделать это он, скорее всего, не сможет, поскольку у медведей очень чуткий сон.

Рассматривался вариант усыпления животного с целью его перемещения за границу ЗАТО. Однако в городе нет специалистов, способных правильно провести эти процедуры. По итогам совещания было решено обратиться за помощью в Ильменский заповедник, который занимается сохранением животных, и Министерство экологии. По итогам консультаций составят план действий, ограничат доступ в лес, выставят предупредительные знаки. — отмечает «Снежинск сегодня».

Людей просят не искать встречи с медведем, не провоцировать его, а дать спокойно уснуть.