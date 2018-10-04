/ Медведь из челябинского зоопарка готовится к спячке, поедая арбуз. Видео

Бурый медведь Степан уже активно потребляет всю подготовленную пищу. Кроме калорийной еды медведям положены и другие витамины, например, арбуз и морковка — одни из любимых лакомств Степана, которые он «трескает за обе щеки», ведь зимняя спячка длится до весенней устойчивой плюсовой температуры, а это значит, что запастись витаминами самое время. — рассказали сайту «Первый областной» в зоопарке Челябинска.
Отметим, что период сна бурых медведей зимой составляет от трех до пяти месяцев. В спячку хищники впадают в середине осени.