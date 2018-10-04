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/ Медведь из челябинского зоопарка готовится к спячке, поедая арбуз. Видео

Медведь из челябинского зоопарка готовится к спячке, поедая арбуз. Видео

Хищное животное набирает массу перед длительным сном.
сегодня в 17:49
  |  Общество
Обитатель челябинского зоопарка медведь Степан начал подготовку к зимней спячке. Сначала косолапый оборудует свою «берлогу». Он тащит в нее ветки, а затем расстилает солому, которую ему потихоньку подкладывают зоологи. Сейчас Степан активно набирает жировую массу и ест витаминизированную пищу. На кадрах, снятых в зоопарке, видно, как косолапый уплетает арбуз. В рацион перед длительной спячкой входит много овощей.

Бурый медведь Степан уже активно потребляет всю подготовленную пищу. Кроме калорийной еды медведям положены и другие витамины, например, арбуз и морковка — одни из любимых лакомств Степана, которые он «трескает за обе щеки», ведь зимняя спячка длится до весенней устойчивой плюсовой температуры, а это значит, что запастись витаминами самое время. — рассказали сайту «Первый областной» в зоопарке Челябинска.

Отметим, что период сна бурых медведей зимой составляет от трех до пяти месяцев. В спячку хищники впадают в середине осени.

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