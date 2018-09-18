/ Медведицу с детенышами заметили в Катав-Ивановске. Видео

Очевидцы застали хищников за трапезой.

Медведица с детенышем попала на запись фотоловушки. На видео четко видны хищница с медвежонком второгодкой. Животные подходят к кормушке и лакомятся заранее заготовленной людьми едой. По словам председателя правления Катав-Ивановского районного общества охотников и рыболовов Анатолия Дедилова, так прикармливают хищного зверя. Хищники каждый день приходят на одно и то же место. Всего на территории Катав-Ивановского РООиР установлены 3 привады.

На территории охотохозяйства устроено 3 привады, где-то 6 полей засажены овсом. Не все посещаются, но по привадам мы видим, медведица с пестуном больше, чем половину месяца, каждый день приходила на приваду. Крупного медведя пока не дождались, поэтому лицензии не закрыты. В целом обстановка по району в этом году благоприятная для зверя, хороший урожай овса и ягод на всех уровнях, черника, рябина и так далее. — рассказал сайту «Первый областной» Анатолий Дедилов.

Охотовед пояснил, что сезон охоты продолжается до 30-го ноября. Всего на Катав-Ивановский район выдано 10 лицензий на охоту. Однако отстрел медведиц с медвежатами запрещен.