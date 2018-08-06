/ Пенсионерка потерялась в горах во время медитации из-за судороги в ноге

Женщина не смогла докричаться до друзей из-за ветра

Уральские горы продолжают привлекать туристов и прибавляют работы спасателям. Например, в минувшие выходные на Большой Иремель решила взобраться группа во главе с 71-летней пенсионеркой из Уфы. Они завязывали ленточки и загадывали желания. Чтобы достичь полного умиротворения в душе, пенсионерка чуть отошла от группы — помедитировать. И потерялась.

В какой-то момент судорога свела ногу, и женщина с трудом могла пошевелиться. Ее крики о помощи никто не слышал, так как на горе поднялся сильный ветер. К вечеру женщина кое-как спустилась вниз, заползла под дерево и переночевала там. К утру туристка примерно определила, где находится тропа, и направилась по ней. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Навстречу женщине уже шли спасатели, которые как раз отправились на ее поиски. На квадроцикле пенсионерку транспортировали до поселка Тюлюк и передали друзьям. Медицинская помощь не потребовалась.