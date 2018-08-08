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/ В Челябинской области выросло количество пенсионеров

В Челябинской области выросло количество пенсионеров

Свежие данные опубликовал Росстат.
сегодня в 11:20
  |  Общество

Федеральная служба государственной статистики по Челябинской области опубликовала данные о численности пенсионеров и среднем уровне пенсии в области. Так, по их словам, численность пенсионеров увеличилась на 2512 человек.

По состоянию на 1 июля 2018 года численность пенсионеров составила 1062,6 тыс. человек и увеличилась по сравнению с отчетными данными на 1 апреля 2018 года на 2512 человек. — говорится в заявлении.

Кроме того, Росстат опубликовал данные об изменении среднего уровня пенсии в регионе. Средний размер назначенных месячных пенсий во 2 квартале 2018 года составил 13 224,5 рублей.

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Комментарии

Юрий
14:09, 08.08.2018
Здоровья всем пенсионерам! Спасибо,дорогие,за Вашу трудовую деятельность! Разве могли Вы подумать, что государство так оболванит Вас? Постоянно растущие цены на ВСЕ! Нищенские пенсии! А правители жируют... Но у каждой веревочки есть свой конец,Саддам Хуссейн и Муамар Кадаффи тоже думали что они вечные... Поэтому живите дольше,чтоб увидеть торжество справедливости!!!
Николай
12:34, 08.08.2018
почему однобоко информацию дают??? а сколько работающих пенсионеров? сколько старше 60 лет???

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