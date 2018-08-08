/ В Челябинской области выросло количество пенсионеров

Свежие данные опубликовал Росстат.

Федеральная служба государственной статистики по Челябинской области опубликовала данные о численности пенсионеров и среднем уровне пенсии в области. Так, по их словам, численность пенсионеров увеличилась на 2512 человек.

По состоянию на 1 июля 2018 года численность пенсионеров составила 1062,6 тыс. человек и увеличилась по сравнению с отчетными данными на 1 апреля 2018 года на 2512 человек. — говорится в заявлении.

Кроме того, Росстат опубликовал данные об изменении среднего уровня пенсии в регионе. Средний размер назначенных месячных пенсий во 2 квартале 2018 года составил 13 224,5 рублей.