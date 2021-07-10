МЧС: «В лесных пожарах на Южном Урале никто не пропадал!»

В спасательном ведомстве назвали ложной информацию о 60 пропавших жителях поселка Джабык

В соцсетях и СМИ появилась информация, что во время наступления огня на карталинский поселок Джабык пропали 60 его жителей. В подтверждение по Интернету гуляет фото листков с фамилиями якобы потерявшихся. Правоохранительные органы, ГУ МЧС и правительство региона единодушно назвали «список потерь» фейком.

«Я нахожусь сейчас в поселке Новокаолиновом (8 километров от Джабыка). Все его жители известны поименно. Сейчас часть из них вернулась в свои дома, остальные разъехались по родственникам. Увы, один человек при пожаре погиб, причина его смерти устанавливается. Но никаких пропавших нет, нам известно, куда отправились даже погорельцы, ночевавшие в пунктах временного размещения», — заверила корреспондента Первого областного информагентства и. о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС Ирина Шафеева.

Ложность списка подтвердили также в правительстве Челябинской области.

Напомним, 9 июля в результате лесного пожара в Карталинском районе огонь добрался до поселков Джабык и Запасный. Население было спешно эвакуировано, сейчас угроза поселкам миновала. Однако огонь успел уничтожить 72 строения в этих населенных пунктах. В Джабыке при этом погиб 78-летний пенсионер.

Сейчас борьба со стихией продолжается. Губернатор Алексей Текслер распорядился о выделении средств из резервного фонда области для компенсации ущерба пострадавшим от пожара жителям Карталинского района.